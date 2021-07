La basa legala per l'ordinaziun tras regenzas chantunalas èn suffizientas, per pudair franar la derasaziun dal coronavirus.

Quai ha il Tribunal federal decidì en trais sentenzias dals chantuns Sviz e Friburg.

Las relaschadas mesiras tar occurenzas e l'obligaziun da purtar mascrina eran en proporziun.

Il Tribunal federal ha refusà trais recurs cunter las mesiras da corona chantunalas. I sa tracta da dus recurs or dal chantun Sviz cunter restricziuns tar occurrenzas e dad in recurs or dal chantun Friburg cunter l'obligatori da purtar mascrina en butias per persunas sur 12 onns. Tenor il Tribunal federal eran questas mesiras commensuradas ed ellas avevan ina basa legala sufficienta. Las ordinaziuns chantunalas n'èn entant betg pli en vigur, ni mo pli en in'autra furma.

