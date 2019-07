Il possess da pli pauc che 10 grams cannabis n'è en Svizra betg chastiabel. Quai vaglia per creschids sco er per giuvenils, uschia la decisiun dal Tribunal federal.

Possess da cannabis er per giuvenils betg chastiabel

Concret ha il tribunal decidì davart in cas da l'onn 2017. Alura aveva la polizia chantunala da Turitg piglià in giuven da 16 onns cun 1,4 grams mariuana. La procura per giuvenils a Wintherthur ha en consequenza sentenzià il giuvenil.

Suenter che questa decisiun è ida atras las proceduras giuridicas ha il Tribunal federal uss decis ch’il giuven na dastgia betg vegnir sentenzià. Per giuvenils vaglian las medemas reglas sco tar ils creschids – quels na vegnan er betg chastiads.

Tgi che consumescha cannabis u che vendan el sto dentant vinavant far quint ch'el vegnia sentenzià.

