Terrada per Remo Stoffel

L'interprendider da mobiglias, Remo Stoffel ha pers davant il Tribunal federal. El leva suspender la data per examinar las pretensius da taglia. I va per la perioda da taglia 2005 fin 2008. Tenor l'argumentaziun dal Tribunal federal è l'interess public per examinar las pretensius da taglia pli impurtant.

Tar persunas che n'abitan betg en Svizra e sch'igl è «intschert» sche talas pajan correctamain la taglia èsi tenor la lescha da taglia federala directa pussibel da segirar las pretensiuns da taglia. Quai è er pussibel avant che la pretensiun da taglia exacta è enconuschenta. Remo Stoffel ha midà ses lieu da domicil l'onn 2019 a Dubai.

Legenda: Remo Stoffel. Keystone

Decisiun suonda

Remo Stoffel era ì cun ina decisiun da la Dretgira administrativa chantunala da mez zercladur al Tribunal federal. Da tge summa ch'i sa tracta n'ha scriva il Tribunal federal betg. En questa chaussa ston ils derschaders da Losanna anc decider.

Chasti d'arrest cundiziunà da procura publica da Turitg

Quest'emna ha la procura publica per criminalitad economica da Turitg serrà giu l'inquisiziun penala cunter Remo Stoffel. Pervi da falsificaziun e suppressiun da documents ha el survegnì in chasti d'arrest cundiziunà da 180 dis.