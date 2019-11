cuntegn

Tribunal federal - Unfrenda d'asbest survegn per part raschun

Il Tribunal federal dat raschun ad in um ch’è mort da cancer. El è stà exponì decennis a la lunga durant sia lavur a pulvra d'asbest. La preinstanza aveva decidì ch’il termin per far valair daners da reparaziun saja scadì.