L'avust èn ils tschains per abitaziuns ids enavos – ed era ils proxims mais pudess la situaziun sa schluccar per ils locataris.

La raschun saja ch'i dettia adina dapli abitaziuns libras, quai scriva l'interpresa ImmoScout 24 ch'observa il martgà d'immobiglias ensemen cun l'interpresa IAZI.

Cunzunt laschà suenter han ils tschains per abitaziuns en il Tessin – en la Bassa percunter an ils locataris stuì pajar in zic dapli.

RR novitads 11:00