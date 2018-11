Tgi che ha tschertgà l'october ina nov'abitaziun ha pudì sa legrar da tschains in zic pli bunmartgads.

Quai ha communitgà il portal online Homegate. Cumpareglià cun l'october 2017 èn il tschains sa sbassà per 0,26%. Il pli ferm èn ils tschains sa sbassads en ils chantuns Zug e Neuschatel, per passa 1%. En il chantun Genevra han ils abitants stuì pajar dapli, plus 0,8%.

