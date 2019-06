La Banca naziunala svizra resta fidaivla a sia politica monetara: Ils tschains negativs restan tar 0,75%. Dentant mida la banca naziunala ses concept monetar.

Ella introducescha per l’emprima giada dapi 20 onns in tschains directiv. Quel remplazza uschia il tschains da referenza da l’uschenumnà «Libor da trais mais» e munta a minus 0,75%. La raschun per la midada saja ch’il futur dal «Libor» saja intschert.

Franc vinavant memia ferm

Tenor la SNB è il franc svizzer anc adina survalità. Perquai vegnia la banca naziunala ad intervegnir vinavant al martgà da devisas, sche quai saja necessari.

Conjunctura stabila

Be pauc è sa midada la prognosa dals survegliaders monetars per la conjunctura. La Banca naziunala svizra quinta vinavant cun in creschientscha economica da radund 1,5% per l'onn current.

RR novitads 11:00