Tar in Brit ch'ha vulì passar il cunfin ad Au ha la guardia da cunfin chattà in equipament da golf en ina valita da passa 25'000 francs. L'um scrit ora per l'arrestaziun aveva gia in scumond d'entrar en Svizra.

Tar ulteriuras controllas ha la guardia da cunfin tranter auter chattà rauba en in minibus che ha vulì bandunar la Svizra da la Bosnia: vestgadira, velos sco era artitgels da sport e cosmetica en la valita da plirs dieschmillis francs.

RR novitads 11:00