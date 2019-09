Ina matta da la scola primara da Suhr ha piglià tuberculosa dals pulmuns. La scolara è dapi trais emnas en l'ospital. Tut ils conscolars e las conscolaras sco er las persunas d'instrucziun ston laschar far en set emnas in test dal sang.

Sco la manadra da la scola da Suhr ha ditg envers l'agentura da novitads SDA, saja pussaivel che la matta haja piglià la tuberculosa durant las vacanzas da stad. Per il mument na planiseschia la scola betg ulteriuras mesiras. Ins saja dentant en contact cun Lia pulmunara da l'Argovia.

Ulteriur cas ad Oberkulm

Er in cas da tuberculosa hai dà ad Oberkulm. Il manader da la scola Mittleres Wynental ha confermà envers l'agentura da novitads sda in rapport da blick.ch. Durant las vacanzas da stad saja la malsogna vegnida constatada tar in scolar dal stgalim superiur. Conscolars e geniturs sajan vegnids infurmads la fin d'avust. Ils conscolars e las conscolaras sco er ils magisters ston proxima emna laschar far il test da sang.

Tuberculosa Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Tuberculosa pon ins pigliar da persunas malsaunas da tuberculosa che tussan.

Ina infecziun è pir suenter dus mais cumprovabla.

Far in test da sang ston tut las persunas che han passentà ils ultims dus mais pli che 8 uras en ina stanza cun ina persuna malsauna.

Mo 5 fin 10% da las persunas cun ina infecziun frestga vegnan pli tard (per il pli aifer dus onns) era malsauns.

Cun antibiotica speziala sur plirs mais, è la malsogna curabla.

En Svizra datti mintg'onn radund 550 cas da tuberculosa.

En Grischun èn mintg'onn 12 fin 20 persunas pertutgadas.

En la gronda part dals cas èn ils pertutgads migrants.

Be il matg era vegnì enconuschent in cas da tuberculosa en il Vallais. Radund 60 persunas ord ils conturns dal giuvenil avevan stuì far in test dal sang.

