La Alptransit Gotthard SA po cumenzar a far viadis da test en il tunnel da basa dal Ceneri. L’Uffizi federal da traffic ha dà l’autorisaziun per far quai.

Ils viadis da test vegnan fatgs dal mars enfin la fin d'avust, annunzia l'Uffizi federal da traffic. Silsuenter, a partir dal settember, pon las Viafiers federalas svizras cumenzar a far viadis da test cun trens da vitgira e da persunas. Inaugurà vegn il tunnel da basa dal Ceneri pia il settember, ma pir a partir dal december circuleschan ils trens tenor urari tras il tunnel dal Ceneri.

Turitg – Lugano en radund duas uras

Il tunnel cun ina lunghezza da 15,4 kilometers maina da Camorino sper Bellinzona fin a Vezia dasper Lugano. Per l'ina survegn il Tessin ina colliaziun directa tranter Lugano e Locarno. Per l'autra èn tras il tunnel colliaziuns pli spertas pussaivlas. Il viadi da Turitg fin a Lugano cuzza anc radun duas uras – in quart d'ura pli spert che per il mument.

RTR novitads 16:00