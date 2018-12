La bilantscha da Rico Maggi, professur d'economia a l'Universitad da Lugano, è perquai plitost moderata. La mes'ura temp ch'ins spargnia per vegnir en il Tessin gioghia ina pli gronda rolla per pendularis e per osps dal di che per osps da vacanzas. Vi da l'offerta da basa per turists en il Tessin na saja sa midà nagut.

In svilup positiv dettia percunter en las citads tessinaisas. A Bellinzona, Locarno e Lugano pondereschian ins d'investir en la vischinanza da las staziuns. Qua dettia ina gronda schanza grazia al tunnel dal Gottard.

RR novitads 11:00