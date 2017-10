Tunnel dal Lötschberg duai vegnir schlargià

L'associaziun per traffic public crititgescha ils plans dal Cussegl federal pertutgant las investiziuns per la viafier.

L'associaziun per il traffic public crititgescha ils plans dal Cussegl federal pertutgant las investiziuns per la viafier. Ella pretenda ch'il vial dubel dal tunnel da basa dal Lötschberg vegnia er integrà en il project. Quai augmentia la productivitad dal traffic da rauba e la flexibilitad da renovar ils binaris, uschia l'associaziun.

Plinavant saja quai il fundament per lura schlargiar la purschida tranter Berna e Brig cun in tact da mes'ura. Ordavant avevan gia ils chantuns Berna e Vallais annunzià da s'engaschar per il schlargiament dal Lötschberg.

L'emna passada aveva il Cussegl federal annunzià da schlargiar l'infrastructura da la viafier per 11,5 milliardas francs.

