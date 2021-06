Suenter ferma plievgia en la Svizra Orientala han las autoritads dal chantun Turgovia dà or in alarm d’auas grondas per il flum Sitter. I saja da quintar cun inundaziuns, ha communitgà l’Uffizi federal da la protecziun da la populaziun. Las autoritads recumondan a la populaziun d’evitar il territori Thürlewang e Sitterdorf. I saja entant be ina preannunzia, il flum saja entant anc betg ids sur las rivas. Il flum Sitter è in flum lateral da la Thur e sbucca a Bischofszell en quella.

Pass al Col de la Croix serrà

Pervi da ferma plievgia datti er impediments en il chantun Vad. La via dal Pass al Col de la Croix restia serrada durant plirs dis per il traffic. Quai pervi dad ina bova, sco las autoritads localas han communitgà.