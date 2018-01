Las persunas ch'eran enserradas en il Hölloch en il Muotathal (SZ) èn puspè a chasa.

Tut ils otg umens han pudì bandunar il cuvel senza blessuras la notg sin venderdi.

L'aua en il cuvel è tschessada pli spert che quintà.

La gruppa ha pudì bandunar il cuvel da la via d'entrada. La sortida haja cuzzà pliras uras. Suenter ch’in medi haja examinà ils umens, hajan els pudì turnar a chasa. Quai ha communitgà la Polizia chantunala.

Bunamain in'emna en il cuvel

Ils turists eran partids sonda passada sin lur tura. Planisà eri da bandunar il cuvel la dumengia suentermezdi. Il decurs da la notg avevi alura dà ils emprims indizis per aua gronda.

Per l’interpresa ch’organisescha las turas n’ha quest incap almain il mument naginas consequenzas giuridicas. I na dettia nagins indizis ch’i sa tractia dad in cas da negligientscha – ed uschia er nagina investigaziun, ha ditg in pledader da la polizia.

Il Hölloch vala sco in dals pli gronds sistems da cuvels dal mund. L'enviern è da principi il meglier temp per expediziuns.

RR novitads 08:00