Tenor la polizia han nunenconuschents colurà cun in colurant anc betg enconuschent la Limmat a Turitg.

Las retschertgas marschan. Tenor emprimas enconuschientschas n'exista nagin privel per persunas.

Curt suenter mezdi era l’aua al Limmatquai verda sco erva. Tenor la polizia hajan demonstrants colurà il flum en il center da Turitg. L’entira acziun è vegnida organisada d’activists per l’ambient. Ins veglia cun l’acziun far attent sin il privel dad in collaps dal sistem ecologic, ha communitgà la gruppa «Extinction Rebellion Zürich».

