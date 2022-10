Sin la plazza aviatica da Turitg ha in aviun da la Swiss stuì far in atterrament sfurzà glindesdi saira suenter las 17:00. L'equipa dal cockpit ha remartgà in’odur nunusitada. Per motivs da segirezza hajan ils pilots decis da turnar a l’eroport, ha ditg ina pledadra da la societad aviatica envers l'agentura da novitads Keystone-SDA.

Atterrament senza problems

L'aviun ch'era sin via vers Porto en il Portugal cun 141 passagiers a bord è atterrà senza problems a Turitg. Il passagiers e las passagieras han survegnì bigliets per sgols alternativs. La raschun per l'odur nunusitada n'era betg anc clera glindesdi saira.

Legenda: L'eroplan era in Airbus A220-300 Keystone