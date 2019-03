cuntegn

Svizra - Turitg ha puspè electricitad

Amez la saira sontga è l'electricitad crudada or en il center da la citad Turitg. Er a la staziun principala èsi stà stgir. Raschun per l'interrupziun dal current è sco para stà in fieu en ina sutstaziun da l'ovra electrica. Tar quest incendi haja dà bler fim. Sa blessà na saja dentant nagin.