Ni da perspectiva professiunala, ni da perspectiva legala possia ella admetter la dumonda da la citad, di la Polizia chantunala da Turitg. La citad Turitg ha vulì introducir tempo 30 sin la centrala Rosengartenstrasse e la Bucheggstrasse a Turitg.

Influenza da tempo 30 è dispitada

En la dumonda envers la Polizia chantunala haja la citad duvrà falladas datas, per exempel saja ella sa basada sin cifras da traffic durant la pandemia. I restia intschert, tge influenza che tempo 30 vegnia ad avair sin il traffic. La citad ha pretendì en la dumonda, che tempo 30 na vegnia betg a reducir la capacitad da traffic sin la Rosengartenstrasse. In viadi sin ella vegnia mo a cuzzar 28 secundas pli ditg, quai saja da negliger. La Polizia chantunala di percunter che la via saja gia oz als cunfins cun 60'000 autos per di. Strivlas melnas, che fissan era planisadas, vegnissan a franar il traffic pli fitg.

Legenda: La Rosengartenstrasse parta il quartier da Wipkingen en duas parts. Keystone

La citad pretenda, ch'i na saja gnanc necessari che la Polizia chantunala approvescha la dumonda. I saja ina mesira immediata per reducir la canera sper la via. La Polizia chantunala contesta quai, e di ch'i possia influenzar traffic sin vias da transit ordaifer la citad. La citad ha anc 30 dis d'inoltrar in recurs tar la direcziun da segirtad chantunala.