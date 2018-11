Il stirim per in nov stadion en la citad da Turitg è a fin. Cun bunamain 53,8% approva il suveran da Turitg il project «Ensemble». Pleds da levgiament èn cunzunt d'udir da las autoritads da la citad e dals dus clubs da ballape.

Turitg survegn in vaira stadion da ballape

D'in di fitg legraivel per la citad da Turitg ha discurrì la presidenta da la citad Corinne Mauch (PS) envers las medias. Il cler resultat mussia che la populaziun haja gì avunda da las discussiuns e che quella veglia uss finalmain in dretg stadion da ballape.

Cuntentientscha tar FCZ e GC

Tenor il president dals Grasshoppers Stephan Anliker survegnian uss tuts – investiders, partenaris, giugaders e natiralmain era ils clubs – puspè ina buna perspectiva. Ed il president dal FC Turitg Ancillo Canepa spera che la realisaziun na vegnia betg engrevgiada senza raschun entras impediments arbitrars.

Pront en quatter onns, sche ...

Ils clubs da ballape FCZ e GC vegnan uschia a bandunar il Letzigrund, il stadion adattà per l'atletica leva e per events. Sin l'areal dal Hardturm vegn il nov stadion da ballape per Turitg ad esser dachasa.

Il nov stadion duai esser a fin il 2022. Ils ulteriurs bajetgs cun abitaziuns duain lura esser pronts en pliras etappas davent dal 2023. Dentant gia avant la votaziun hai dà smanatschas da far recurs. E vitiers datti anc in'iniziativa dals socialdemocrats per in stadion finanzià da la citad.

