Per cumpensar per exempel in sgol da Turitg a Honolulu, Hawaii, pon ins pajar 320 francs a l'organisaziun MyClimate. Quests daners investescha MyClimate lura en projects per la protecziun dal clima. Per exempel vegnan guauds a Nicaragua emplantads ed i dat pignas pli effizientas a Kenia.

Be mintga 20avel passagier fa part

MyClimate ha nudà il 2018 in onn da record. Ma il 2019 èn las cifras per cumpensaziuns da CO2 idas tras il tetg. «Sur l'emprim mez onn dal 2019 avain nus nudà in augment da radund 400%», ha ditg il pledader da MyClimate Kai Landwehr.

400% dapli cumpras per cumpensaziuns èn in augment remartgabel. Quai na mida dentant nagut vid il fatg che anc adina be ils paucs dattan ora daners per la cumpensaziun, e cun quai per la protecziun dal clima. Tenor in stimaziun dattan pli pauc che 5% dals passagiers ora daners per cumpensar lur emissiuns da CO2.

Balsam per la conscienza

Grondas societads aviaticas sco per exempel la Lufthansa vulan perquai simplifitgar la cumpensaziun da CO2. Uschia ch'ils passagier pudessan cumprar quella tar il ticket, sco quai ch'ins po er agiuntar ina segunda valischa. Davart quant che questa cumpensaziun porta propi per l'ambient, van las opiniuns dentant dapart.

RR novitads 07:00