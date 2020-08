Cunzunt las entradas da reclamas sajan sa reducidas marcantamain, ha communitgà il concern turitgais. Per far frunt a quest svilup vul l’anteriura chasa editura Tamedia spargnar 70 milliuns francs ils proxims trais onns.

La primavaira aveva il concern da medias annunzià lavur curta per ina part da ses collavuraturs e collavuraturas. L'avrigl avevan ils acziunaris dal concern decis da pajar or dividendas per l'onn 2019 en la valita da 39 milliuns francs. Questa decisiun aveva en vista a la pandemia da corona procurà per critica.