Ils ultims onns haja la banca reducì ses volumen da credit per immobiglias da rendita per radund 25% - pia surtut per chasas da pliras famiglias, quai ha ditg ils schef da l'UBS Axel Lehmann envers la «SonntagsZeitung».

Quai na saja betg stà simpel. Els n'hajan betg pudì prolungar tschertas ipotecas perquai ch'ins haja constatà tendenzas da surstgaudada sin il martgà. Lehmann pretenda che la branscha daventia pli precauta.

