Il quart quartal ha la banca gronda gudagnà dapli che l'onn avant ed uschia surpassà las spetgas dals experts. L'ultim quartal da l'onn 2019 ha la UBS fatg in gudogn avant taglia da 928 milliuns dollars, l'onn 2018 era quai be 481 milliuns. Sut il stritg èn restads 722 milliuns, er marcantamain dapli che l'onn avant.

Per l'entir onn 2019 mussa la pli gronda banca svizra in gudogn da 4,3 milliardas dollars, l'onn avant era quai 4,52 milliardas. La dividenda per aczia duaja muntar a 73 cents.

En pli ha la UBS annunzià ch’ella vendia ses center da fonds a l’interpresa «Clearstream», ina societad affiliada da la bursa tudestga. UBS spetga da la vendita in gudogn da radund 600 milliuns dollars.

RTR novitads 07:30