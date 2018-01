L'Uniun da Bancas Svizras UBS manchenta sco spetgà il resultat da l'onn avant. Il 2017 fa ella cun 1,2 milliardas francs in gudogn da concern ch'è pli che 60% pli bass che l'onn 2016.

UBS scriva in gudogn da 1,2 milliardas francs

Pervi da la refurma da taglia è il gudogn da la UBS il 2017 per 63% pli bass.

Facturs spezials han procurà per in gudogn da 63% pli bass ch'il 2016. Tranter auter sto la UBS scriver giu dabuns da taglia en ils Stadis Unids da l'America. Quai engrevgiescha il resultat cun 2,9 milliardas francs, sco la banca annunzia. Motiv è ina refurma da las taglias en ils Stadis Unids. Senza questa refurma fiss il gudogn stà considerablamain pli aut. La dividenda duai malgrà la sfundrada dal gudogn vegnir augmentada per 8% sin 0,65 francs.

Novas structuras

La banca UBS n'ha betg be dà enconuschent las cifras, mabain era infurmà davart la creaziun d'ina nova unitad d'interpresa communabla «Global Wealth Management». Manà vegn questa nova unitad da Tom Naratil (UBS America) e Martin Blessing (actualmain schef UBS Svizra).

