Pleds en ils chantuns BE, SG e FR

La ministra da giustia Karin Keller-Sutter ha tegnì pled a Rorschach (SG). Ella ha crititgà la politica da pussanza da l’Uniun europeica envers Berna. Il medem mument è ella dentant er s’exprimida per ina ferma Europa. L'UE saja il pli potent partenari da commerzi da la Svizra, uschia Keller Sutter. Ella n'ha fa nagins ulteriurs pleds dal 1. d'avust.

Il minister da l’exteriur Ignazio Cassis ha tegnì pled a Krauchthal (BE). El ha pretendì da la Svizra da s’engaschar internaziunalmain a moda pli segira da sasez. Il pajais giaudia gronda stima ha declerà Cassis. Quai na sa midia er betg, er sche la Svizra e l'UE hajan il mument da cumbatter. Cassis tegn questa saira anc in pled a Chiasso (TI).

Il minister d’economia Guy Parmelin ha tegnì pled a Gletterens (FR). El ha numnà la Svizra ina simbiosa gartegiada tranter burgais e stadi. Parmelin tegn anc pleds a las festas naziunalas sin il Weissenstein (SO) ed en las duas vischnancas dal Vad Rueyres e Etoy.

Il president da la Confederaziun, Ueli Maurer, ha tegnì pled a Herzogenbuchsee (BE). Tenor ses departament da finanzas saja el s’adressà libramain als giasts senza in text prescrit.

RTR emetta oz il pled festiv uffizial dal president da la Confederaziun. Ueli Maurer visita oz la Fête des Vignerons e tegna in pled festiv en ses domicil Hinwil (ZH).

Fieu artifizial a Basilea

Radund 110'000 persunas han ier saira persequità il fieu dal prim d’avust sur il Rain a Basilea. Quai ha communitgà la polizia. La citad da Basilea celebrescha la festa naziunala mintgamai la saira avant. Quai dapi blers onns.

Incaps pli gronds n’haja betg dà – ha communitgà la Polizia chantunala. Dentant haja ella stuì intermediar en pliras dispitas. Blessads n’haja dà nagins. Ina persuna saja vegnida arrestada.

Malgrà la setgira han las autoritads localas stimà il privel da fieu sco giustifitgabel.

