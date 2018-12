La cumissiun da l'UE prolunghescha l'equivalenza per la bursa svizra per sis mais. Quai ha Johannes Hahn, il cumissari da l'UE, communitgà.

UE prolunghescha equivalenza per la bursa svizra

Cun questa prolungaziun limitada survegn la Svizra temp per sa decider, co i duai cuntinuar cun la cunvegna da basa instituziunala. Sch'i na vegniss tar naginas cunvegnas da basa na duaja betg esser pussaivel da far novas cunvegnas e da midar cunvegnas actualas.

Dapi il 2014 contracteschan la Svizra e l'UE davart ina cunvegna da basa instituziunala. Perquai ch'i dat adina puspè stagnaziuns aveva la cumissiun da l'UE limità avant in onn l'equivalenza da la bursa svizra sin in onn e collià la prolungaziun da quella vi dad «avunda progess» tar la cunvegna da basa.

