Per il cusseglier federal Ueli Maurer ha la refurma da taglia prioritad.

La refurma da taglia sin interpresas fetschia perquai gronda prescha, ha Maurer ditg en in'intervista cun la gasetta «NZZ am Sonntag». Ed el avertescha ch’i pudess dar gronds donns, sch'ina ulteriura votaziun retardass la refurma.

La concurrenza vegnia adina pli dira. Sper ils Stadis Unids vegnia era la Gronda Britannia a sbassar bainprest las taglias per ils gudogns d’interpresas.

Tenor Maurer sto la Svizra, tranter auter, meglierar las cundiziuns da basa ed accumpagnar meglier la furmaziun da novas firmas.

Nov sboz il mars

Ueli Maurer vul preschentar la nova refurma da taglia sin interpresas il mars al Cussegl federal. Per el fiss in referendum in signal negativ vers l'exteriur che la Svizra na saja betg credibla.

Il favrer 2017 aveva il suveran svizzer refusà la refurma da taglia sin interpresas III.

