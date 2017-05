Ueli Steck è vegnì sepulì tenor tradiziun nepalaisa

En la claustra da Tengboche en la regiun da l'Everest è Ueli Steck vegnì sepulì. La famiglia da l'alpinist extrem ha piglià cumià dad el tenor tradiziun nepalaisa. A la sepultura sajan stads preschents sia dunna, ses geniturs ed ils geniturs da la dunna da Steck.

Durant la ceremonia da la sepultura è la bara da Steck vegnida intschendrada. Damai che be ils pli stretgs parents dad Ueli Steck èn stads preschents a la sepultura a Nepal, piglian ils parents cun ina part da la tschendra en Svizra. Per amis, enconuschents e collegas da lavur sco era per la publicitad duai dar ina festa da cumià en Svizra. Ils detagls sco data e lieu n'èn dentant anc betg enconuschents.

Sin la homepage dad Ueli Steck è vegnì mess en la rait in cudesch da condolientscha.

Paraid dal Nuptse haja carmalà

En la communicaziun a las medias èn er vegnids enconuschents intgins detagls davart il decurs da l'accident. Sco para saja Ueli Steck ì la sonda dal champ da basa al pe da l'Everest enfin tar il champ 2 sin radund 6'400 meters sur mar.

Ses plan oriund è stà dad ir la dumengia davent da là sur la ruta normala enfin tar la sella da l'Everest sin radund 8'000 meters. Lura ha el vulì turnar il medem di en il champ 2. La sonda haja el dentant constatà che las cundiziuns en la paraid dal Nuptse eran bunas. Uschia saja el sa decidì la sonda saira da pigliar questa ruta.

La dumengia è Steck lura partì las 04:30 ed ha traversà cun il Franzos Yannic Graziani il glatscher. Fertant che Graziani è suandà la ruta normala enfin il champ 3 è Steck ì enavant sulet en la flanca dal Lhotse.

La disgrazia saja capitada il pli probabel enturn las 09:00 uras, temp local, sin radund 7'600 meters sur mar. Pertge che Steck è sa disgrazià n'è anc adina betg sclerì. Sia bara è vegnida sgulada cun in helicopter davent da radund 6'600 meters a Kathmandu.

