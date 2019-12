54'000 uffants en Svizra vivan cun in impediment, mintga tschintgavel da quels è fermamain restrenschì. Quai resulta ord las cifras che l'Uffizi federal da statistica ha rimnà en connex cun il di internaziunal per persunas cun impediment ch'è ils 3 da december. Las cifras sa basan sin l'onn 2017.

5% dals uffants han in impediment – 1% in impediment grev

Dals uffants tranter 0 e 14 onns vivevan il 2017 circa 5%, ni en cifras 54'000 uffants cun in impediment. La probabilitad d'in impediment prendia tiers il decurs da l'uffanza, constatescha l'Uffizi federal per statistica. Plinavant sajan buobs periclitads pli savens. 60-66% dals uffants impedids sajan buobs.

Bunamain la mesadad dals impediments, numnadamain 43% sajan handicaps corporals, quels hajan savens mo in pign effect sin il mintgadi dals uffants. Cun 16% datti bain in toc pli paucs impediments spiertals, quels hajan dentant ina pli grond'influenza en il mintgadi. Mintga segund impediment spiertal vegn taxà sco impediment grev.

1% dals uffants impedids grevamain

1'622 uffants han vivì il 2017 per part u l'entir onn en ina chasa speziala perquai ch'els pateschan d'in impediment grev, respectivamain perquai che las resursas en famiglia na tanschan betg per tgirar l'uffant a chasa. Tut en tut vivia radund 1% dals uffants cun in impediment grev. La fin dal 2017 vivevan en Svizra radund 1,3 milliuns uffants tranter 0 e 14 onns.

