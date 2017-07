Uffants spargnan er senza squitsch dals geniturs

Ils blers uffants na dattan betg ora tut lur daners da satg per giavischs da consum mumentans. Tenor in studi da la Credit Suisse mettan els almain ina part da quels da la vart, er sch'ils geniturs na sforzan betg da spargnar.

Il studi da la Credit Suisse è vegnì fatg cun passa 14'000 persunas. Ils imports ch'ils uffants survegnan èn plitost pitschens. In da 10 onns survegn en media 14 francs il mais, in da 12 onns 23 francs. Per regla dastgan ils uffants disponer libramain da quests daners.

Ils blers uffants survegnan tranter 6 e 10 onns l'emprima giada daners da satg. La gronda part dals uffants spargna daners senza ina finamira concreta da dar ora quels. Per quels che spargnan per ina finamira stattan apparats electronics u vehichels sco per exempel in velo en il center.

Per ils geniturs èsi impurtant ch'ils uffants emprendian d'ir enturn cun daners en connex cun ils daners da satg. Pli pauc impurtant è tenor il studi da promover il sentiment da success, da modestadad u da creativitad. Ils blers geniturs vesan il sa cuntegnair cun daners sco impurtanta chaussa ch'els ston mussar sezs a lur uffants e na pon betg delegar a la scola.

Cartas da banca pir davent da 16 onns

Ord vista dals blers geniturs pon uffants gia cun set onns far cumpras pli pitschnas tut persuls. Er sche geniturs confidan gia ad uffants pitschens d'ir enturn bain cun daners na confidan els anc betg ad els d'ir enturn cun meds da pajar senza daners bars, pia cun cartas. In'atgna carta da banca survegnan ils uffants en media pir cun 16 onns.

Daners da satg èn en ils blers perchasas Svizzers in med per emprender d'ir enturn cun daners, dentant betg per emprender il principi da gudagnar daners. Cnap dus terzs dals uffants survegnan daners da satg senza stuair far insatge persuenter.

Betg adattà per chastiar

Perquai che las summas dal daner da satg èn uschè pitschnas n'è il stritgar il daner da satg betg adattà per chastiar uffants. Da restrenscher l'access a meds digitals da communicaziun haja ina bler pli grond effect sin ils uffants.

RR novitads 11:00