Uffizi federal d'agricultura - «En Svizra smanatscha ina mancanza da pischada»

En Svizra smanatscha per l'emprima gaida dapi onns ina mancanza da paintg u pischada sin il martgà. L'uffizi federal per agricultura augmenta perquai il contingent d'importar paintg per 1'000 tonnas.