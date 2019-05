Il directur dal Uffizi federal per informatica e telecommunicaziun Giovanni Conti banduna ses post. La raschun è ch'el ha in'autra opiniun, co sviluppar vinavant l'uffizi ch'il cusseglier federal Ueli Maurer.

Perquai sajan els sa cunvegnids da prender per mauns las proximas sfidas en l'Uffizi federal per informatica e telecommunicaziun cun ina nova persuna a la testa.

Giovanni Conti maina l'uffizi dapi il 2011 ed anc enfin mez zercladur. Tgi che succeda Conti n'è anc betg enconuschent.

Ferma critica

L'Uffizi federal d'informatica fa lavurs per ils departaments federals, per uffizis sco er per clients externs. Ils ultims onns hai adina puspè dà critica per exempel per il project «insieme» u er tar il project d'informatica per l'administraziun da taglia.

