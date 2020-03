L'Uffizi federal da sanadad scusseglia da prender il medicament Ibuprofen per sbassar la fevra. Dapi in pèr dis cursescha en las medias socialas in avertiment ch'il medicament Ibuprofen possia manar ad in nausch svilup da la malsogna tar persunas ch'èn s'infectadas cun il coronavirus.

I na saja betg cumprovà ch'il medicament chaschunia problems en connex cun il virus. Tar singuls cas hajan ins però constatà tals. L'uffizi examinescha ussa il connex. Pervia da la situaziun actuala na vegnia il mument er betg fatg donaziuns d'organs, sco quai che Swisstransplant communitgescha.