Legenda: Daniel Koch vegn pensiunà, resta dentant durant la crisa actuala anc adina en funcziun per cussegliar e sustegnair. Keystone

Suenter 12 onns a la testa da la partiziun per malsognas transmissiblas vegn Daniel Koch pensiunà ils 30 d'avrigl 2020. El resta dentant durant la pandemia da corona anc en acziun sco «delegà dal BAG per Covid-19». En sia posiziun sco delegà cusseglia e sustegna el vinavant Pascal Strupler, il directur dal BAG sco era la Task Force da l'uffizi cunter la pandemia dal coronavirus. El represchenta er vinavant il BAG a las conferenzas da medias.

Stefan Kuster surpiglia post da manader

Legenda: Stefan Kuster surpiglia da Daniel Koch la funcziun sco manader da la partiziun per malsognas transmissiblas dal BAG. Keystone

Stefan Kuster cumenza il prim d'avrigl sco manader da la partiziun per malsognas transmissiblas. El ha finì il studi da medischina cun habilitaziun ed in titel dubel da medi dal fatg en medischina interna generala ed infecziologia. Plinavant ha el fatg in master en «Clinical Epidemiology and Healthcare Research» a l'universitad da Toronto. Ultra da quai è Kuster stà activ en differentas funcziuns a l'ospital universitar da Turitg ed al center naziunal per prevenziun d'infecziun Swissnoso. Sco ultim ha el lavurà sco medi directiv en la clinica per malsognas d'infecziun ed igiena d'ospital a l'ospital universitar da Turitg.

Kuster viva en il chantun Turitg, è maridà ed ha dus uffants.

