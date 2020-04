Ord vista epidemiologica dettia anc adina il privel che dapli persunas s'infecteschian puspè cun il coronavirus, ha declerà Daniel Koch avant las medias a Berna. Ed el ha fatg endament: Anc adina dovran 300 persunas en Svizra agid per respirar.

La Confederaziun cusseglia vinavant da betg trametter ils uffants tar persunas sur 65 onns. I saja pussaivel ch'ils uffants sajan infectads cun il coronavirus, na sentian dentant gnanc quai e possian uschia infectar lur tats e tattas, ha argumentà Daniel Koch.

Grev per la gastronomia

Daniel Koch è era s'exprimì davart la critica ord la gastronomia che n'han anc betg in termin cura che ustarias e bars dastgan puspè avrir las portas. Quai vegnia segir anc examinà ina giada da la Confederaziun. Tuttina: «La gastronomia è in fitg grev sectur per schluccar las mesiras». Sch'ins sesia en in'ustaria na veglian ins gea betg tegnair distanza. Plinavant ha Daniel Koch fatg endament ch'ins haja fatg nauschas experientschas cun cundiziuns per ustarias da mez mars. Quai n'haja insumma betg funcziunà, uschia il delegà da l'Uffizi federal da sanadad.

Concepts da protecziun

Tut las mesiras e schluccadas ch'il Cussegl federal haja annunzià gievgia dovrian concepts da protecziun, ha declerà Boris Zürcher dal Seco. La Confederaziun vegnia ad elavurar standards ch'ins possia lura adattar per mintga branscha. Responsabels per elavurar e realisar tals concepts sajan dentant ils represchentants en las branschas. La Confederaziun na stoppia era betg acceptar ubain refusar tals concepts. «Nus fidain als patruns», uschia Zürcher. Per controllar che las mesiras sco tegnair distanza e reglas d'igiena vegnian resguardadas, sajan ils chantuns responsabels.