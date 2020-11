Las vias svizras han il 2020 ina lunghezza da total 83'274 kilometers. Resguardà ha l'Uffizi federal da statistica tut las vias ch'èn almain 2 meters ed 80 ladas, e lubidas per vehichels a motor.

83'274 kilometers via en Svizra

La lunghezza da las autostradas munta a 1'544 kilometers.

En la glista dals chantuns ranghescha il Grischun, sco chantun cun la pli gronda surfatscha pir sin plaz set, cun circa 4'500 kilometers. La pli lunga rait da vias ha il chantun Berna cun 12'305 kilometers suandà dal Vad cun 8'213 kilometers.

La statistica mussa per l'emprima giada er ina evaluaziun per vischnancas. Là ranghescha la citad da Turitg (847 km) sin posiziun in, avant Winterthur (423km), Berna (416) e Bellinzona (356).

Nova metoda dad evaluaziun

La lunghezza da las vias è quest onn per l'emprima giada vegnida registrada entras il model da cuntrada topografic. Entras questa metoda ha la Svizra puspè suenter lung temp cifras concretas tar la rait da las vias, senza stuair dumandar tar tut las vischnancas per detagls. Pervia da la nova metoda na pon ins dentant er betg cumparegliar las cifras cun auters onns.