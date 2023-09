Automobilistas ed automobilists ch'èn avisads sin la ruta da l'autostrada A13 per arrivar dad A tar B han da far quint oz, sco er ils proxims dis cun in zic dapli temp da viadi.

L'uffizi federal da vias (ASTRA) parta anc adina dal fatg ch'il tunnel da via dal Gottard possia puspè vegnir dà liber al traffic anc quest'emna.

Il palantschieu intermediar defect en il tunnel è vegnì bajegià enavos la notg sin mardi.

Las lavurs necessarias han pudì vegnir terminadas il mardi en damaun, quai communitgescha l’Astra.

Actualmain vegnan fatgas lavurs per segirar ils elements da cuvrida existents. Alura cumenzan las lavurs da construcziun per remplazzar il palantschieu intermediar defect.

Integrà vegn ina construcziun d'atschal cun la medema surfatscha traversala. Cun questa construcziun possia vegnir garantida la funcziunalitad dal chanal d' aria persa, cur ch'il tunnel vegn mess en funcziun.

En cas d'incendi vegnia il fim tratg giu dal vial, scriva l'Astra. Il palantschieu intermediar aveva gì la dumengia suentermezdi in defect tecnic sin ina lunghezza da 25 meters.

I dovra pazienza sin la A13

L’Uffizi da construcziun bassa ha instradà mesiras per mitigiar la situaziun en vista a la fin d'emna. Mesiras che sajan gia sa cumprovadas, manegia Andreas Pöhl, manader dal management dal traffic tar l'Uffizi da construcziun bassa. Uschia vegn dosà il traffic. I vegn midà giu en fasas da franar u da laschar ir atras il traffic, uschia ch’el vegn manà en blocs tras las vischnancas.

Previs èn talas mesiras tar il traffic envers nord davant il tunnel dal San Bernardino sco er a Giuvaulta. Tar il traffic che va vers sid èn ils puncts definids tar La Punt/Reichenau e tar la colliaziun Vial.

Era per il traffic da camiuns vegnan instradadas mesiras. Las medemas mesiras sco l’enviern cura ch’igl ha dà naiv. Ils camiuns vegnan tegnids si al portal sid e laschads ir atras il tunnel en in sistem da dosar.

audio La situaziun al tunnel dal Gottard 04:37 min, ord Actualitad dals 11.09.2023. Maletg: SRF laschar ir. Durada: 4 minutas 37 Secundas.

Finamira: Avrir il tunnel sin la fin d’emna

Dapi dumengia saira è il tunnel da via tras il Gottard serrà ad interim en omaduas direcziuns, quai per motivs da segirezza. La raschun sajan donns vi dal palantschieu sura dal tunnel. Els sajan chaschunads da tensiuns e moviments natirals dal grip. Quai ha communitgà l’Uffizi federal da vias ASTRA.

Las lavurs da sanaziun duain cumenzar questa notg. L’Uffizi federal da vias quinta d’avrir il tunnel per ils autos a partir da la fin d'emna.

audio Gottard serrà: Quai èn las consequenzas per il Grischun 02:00 min, ord Actualitad dals 11.09.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 2 minutas.

Tocca da betun saja crudada sin la via datiers dal portal nord. Vi dal palantschieu intermediar saja vegnida chattada ina sfessa da radund 25 meters lunghezza. Persunas na sajan betg vegnidas blessadas.

Davart la bloccada dal tunnel d'autos dal Gottard ha il minister da traffic svizzer, cusseglier federal Albert Rösti, prendì posiziun a l'ur dad ina conferenza da medias.

audio Albert Rösti: «La segirezza ha emprima prioritad» 00:43 min, ord RTR Audio dals 11.09.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 43 Secundas.

Sviament via San Bernardino

Il traffic vegn svià via l'autostrada A13 sur la ruta dal San Bernardino u sur la via dal Pass dal Gottard. Ils responsabels emprovian cun tutta forza da reparar tant pli spert il donn, uschia l’Uffizi federal da vias vinavant. Pervia da la serrada dal tunnel da via hai dà la dumengia saira lungas colonnas en omaduas direcziuns avant il tunnel dal Gottard.

Vias e traffic Avrir la box Serrar la box Qua vai tar la situaziun actuala da las vias e dal traffic.

Traffic dal Gottard svià tras il Grischun il 2001

L'onn 2001 è il tunnel dal Gottard stà serrà dals 24 d'october fin ils 22 da december. Quai suenter in grev accident cun incendi. Gia lura è il traffic per gronda part svià sur la ruta dal San Bernardino e quai ha chaschunà consequenzas malempernaivlas per il Grischun. Il Telesguard ha rapportà la fin d'october 2001 davart la situaziun da traffic.

Serrar 02:00 video La ruta dal San Bernardino suenter l'incendi en il tunnel dal Gottard Or da Telesguard dals 24.10.2001. laschar ir. Durada: 2 minutas. 02:28 video Mesiras immediatas sin la ruta dal San Bernardino Or da Telesguard dals 25.10.2001. laschar ir. Durada: 2 minutas 28 Secundas. 02:19 video Ulteriuras mesiras per camiuns sin la ruta dal San Bernardino Or da Telesguard dals 02.11.2001. laschar ir. Durada: 2 minutas 19 Secundas. 02:08 video Reavertura dal tunnel dal Gottard Or da Telesguard dals 10.12.2001. laschar ir. Durada: 2 minutas 8 Secundas.

Or da l'archiv: