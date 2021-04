Certificat da vaccinaziun è sin via

Uffizi federal per sanadad

En duas emnas vul l'Uffizi federal per sanadad decider, tge soluziun tecnica ch'i dat per realisar il certificat da covid-19. Fin la stad vul la Confederaziun metter a disposiziun in certificat da vaccinaziun ch'è renconuschì sin l'entir mund. Tge privilegs ch'èn colligiads cun il certificat da vaccinaziun n'ha il Cussegl federal anc betg decis.

Fin ch'i dat quel resta mintga conferma da vaccinaziun valaivla. Per part vegnan quellas inscrittas en cudeschets da vaccinaziuns existents. Tenor Patrick Mathy dal Uffizi federal per sanadad sajan bun la mesadad da las persunas sur 75 gia vaccinadas duas giadas, tar quellas sur 65 onns saja la cifra probabel bun tar in terz.

Glisch a la fin dal tunnel

I na duria betg pli ditg, fin che la campagna da vaccinaziun portia schluccadas considerablas. Quai demussian experientschas en auters pajais, ha ditg la Task-Force da la Confederaziun. Insaquants mais, probabel 3, sajan dentant anc da tegnair la dira e da guardar che las cifras d'infecziuns restian bassas.

Cifras bassas hajan era avantatgs economics, perquai ch'ins stoppia lura prender mesiras main rigurusas.