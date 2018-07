La glista dals chantuns cun scumonds absoluts da far fieu pervi da la setgira vegn adina pli lunga. La mesemna han ils chantuns da la Svizra centrala decidì in scumond da far fieu en il guaud u en vischinanza dal guaud.

En tut han uss 11 chantuns decretà in scumond da far fieu en vischinanza ed en ils guauds.

Far fieus per grillar e laschar ir rachetas è uss mo pli lubì cun tegnair ina distanza minimala da 200 meters dal guaud, sco ils chantuns scrivan. La setgira actuala haja augmentà il privel da fieu en guauds e sin prads.

Che la situaziun vegn a sa revegnir n'è il mument betg en vista. Per quai duvrassi ina fasa da plievgia dad almain dus dis. Curts urizis na vegnan betg da calmar la situaziun.

In scumond absolut da far fieu en il guaud u en vischinanza dal guaud vala er en ils chantuns Grischun, Turgovia e Son Gagl sco era en il Principadi da Liechtenstein. In scumond general da far fieu or en il liber vala en il Tessin, en il Vallais ed en las valladas dal sid grischunas. E bunamain tut ils ulteriurs chantuns admoneschan d'esser zunt precaut cun fieus.

