Umens Svizzers gidan adina dapli en il perchasa

La gronda part da la lavur en il perchasa vegn anc adina fatga da las dunnas, surtut sche uffants èn en il perchasa. Quai mussan las novas cifras da l'Uffizi federal da statistica.

Per 1,7 uras han ils umens auzà lur contribuziun en il perchasa davent dal 2010 enfin il 2016. Las dunnas han l'onn passà perencunter lavurà in'ura dapli per paja dapi l'onn 2010. Sut il stritg lavuran dentant umens sco dunnas circa tuttina ditg. Il 2016 è il total da lavur pajada e betg pajada ensemen stà tar dunnas tar 46,7 uras e tar umens 46,8 uras, uschia l'Uffizi federal da statistica. Las cifras cumpiglian persunas davent da 15 onns ed era persunas pensiunadas.

Dunnas investeschan il pli bler temp en il perchasa e la famiglia. Cun 28,1 uras ad emna è il temp restà quasi medem sco l'onn 2010. Il temp che dunnas investeschan per lavur pajada è dentant creschì da 15,6 uras sin 16,6 uras. Vitiers èn vegnidas duas uras lavur voluntaria.

Umens investeschan er il 2016 il pli bler temp en la lavur pajada. Cun 27,3 uras èsi in zic pli pauc che l'onn 2016 (28,1 uras). Il budget da temp per il perchasa è dentant creschì da 16,2 uras sin 17,9 uras. 1,6 uras han els investì en lavur voluntaria.

Perchasa resta en mauns feminins

Il pli bler temp dovr'ins anc adina per la preparaziun da tschaveras. Tar las dunnas èn quai radund 7,1 uras, tar ils umens èn quai 3,8 uras ad emna. Sin il segund plaz suonda il schubregiar cun 4,5 emnas per las dunnas ed 1,9 uras tar ils umens.

Lavar e far ora cun il fier resta chaussa da las dunnas. Ellas fan quai durant 2,3 uras ad emna fertant che umens vegnan sin 0,6 uras ad emna. Sulet tar chaussas administrativas e tar chaussas artisanalas investeschan ils umens dapli temp che las dunnas, numnadamain trais uras ad emna e las dunnas 2,1 uras ad emna.

Per geniturs è la chargia da lavur auta

Tut tenor situaziun famigliara mussan las cifras da l'Uffizi federal per statistica grondas differenzas tar la chargia da lavur. Dunnas en in dachasa cun partenari cun uffants (il pli giuven sut 15 onns) lavura per emna 69,6 uras lavur pajada e betg pajada. Da quai èn 52,8 per la famiglia e perchasa.

Babs en la medema situaziun han ina chargia da lavur da 68,8 uras ad emna. Tar els stat dentant la lavur pajada cun 38,3 uras en il center.

