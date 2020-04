Dapi il cumenzament da la crisa da corona dettia cuntinuadamain dapli empustaziuns. La Posta na possia betg pli dar dumogn a tut questa pachets. Per quest motiv ha ella infurmà ils 100 pli gronds incumensaders da vulair introducir ina limita da pachets per di. Avant che dentant metter en vigur questa mesira tschertgia la Posta anc ina giada il dialog cun ils clients ed ils auters involvids, ha ditg il pledader da la Posta. Da simplamain tschentar en dapli persunal per dar dumogn a la lavur na giaja er betg. Er la Posta stoppia ademplir las mesiras da distanza pervi dal coronavirus.

L'associaziun per la vendita a distanza sa defenda

L'Associaziun svizra per la vendita sin distanza è alarmada, scriva ella en ina communicaziun. Il VSV formulescha tschintg mesiras che pudessan meglierar la situaziun. Tranter auter duai la Posta sa concentrar sin pachets da la Svizra, quels da l'exteriur stoppian spetgar. Plinavant duai il chanal da brevs er vegnir avert per pachets pitschens.