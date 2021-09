L'emprim di dal semester d'atun a las scolas autas ed universitads ha l'obligatori da certificat da covid strusch chaschunà protests. A Turitg, Berna e Lucerna hai dà pitschnas demonstraziuns cun fin 150 persunas. Quellas han pretendì access liber a furmaziun per tuttas e tuts. L'obligatori dal certificat saja discriminant. Mo cun il certificat possia ins puspè porscher in studi «normal», quai scriva per exempel la ETH Turitg. In obligatori da mascras aifer las stanzas da prelecziun valia là vinavant.

A l'Universitad da Basilea vala l'obligatori da certificat a partir dal november, a la Scola auta spezialisada da la Svizra Occidentala (FHNW) a partir da mez october. A Losanna e Neuchâtel cumenza il semester pir mardi.