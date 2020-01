La ferma scola populara saja ina prestaziun impurtanta ed istorica da la Svizra. Ella saja ina da la pitgas da la democrazia, scriva l’associaziun tetgala. Perquai saja ella categoricamain cunter per exempel libertad da tscherner la scola. Tals «emballadis fauss» pericliteschian la qualitad e l’egualitad da schanzas dals uffants.

«Di internaziunal da furmaziun»

Il Di internaziunal da la furmaziun, ch'è adina ils 24 da schaner, han las Naziuns Unidas decis tar lur radunanza plenara il 2018. Cun quest di vul l’ONU suttastritgar la muntada da la furmaziun per il svilup ed il bainstar. La furmaziun è in element central da las finamiras da durabilitad che l’ONU ha fixà per l’onn 2030.

