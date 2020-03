Il Cussegl federal vul spargnar tar ils custs da sanadad plirs milliuns francs. Entras las mesiras da la regenza vegniss dentant mintga terz ospital serrà, pretenda H+, l'uniun Ospitals da la Svizra. La revisiun tramessa en consultaziun il favrer pericliteschia uschia il provediment da sanadad ed haja consequenzas gravantas.

10'000 plazzas da lavur pudessan vegnir stritgadas. Quai resultia d'ina expertisa giuridica ch'ils ospitals svizzers hajan laschà far. L'ordinaziun cuntrafetschia al dretg constituziunal ed il Cussegl federal surpassia sias cumpetenzas, crititgescha H+.

Finamira dal Cussegl federal

Il Cussegl federal vul unifitgar las reglas naziunalas per ospitals, quels duain daventar pli effizients. La refurma prevesa ch'il «benchmark» per calcular las indemnisaziuns per ospitals vegnia fixà tar il 25avel percentil. Vul dir; 75% dals ospitals fan pajar memia bler lur prestaziuns e ston quintar cun reducziuns.

«benchmark» Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen «Benchmark» è in'instrument per analisar la concurrenza. Tar il «benchmarking» duain products, servetschs, process e metodas vegnir cumparegliads tranter differentas interpresas. Quai per minimar las differenzas tranter la meglra purschida e la mendra. L'idea è d'eruir daco ch'i dat differenzas e co ch'ins po megliurar la situaziun.

Tenor H+ perdessan ils ospitals entras questas mesiras radund 760 milliuns francs ad onn - betg 200 fin 250 milliuns sco quai ch'il Cussegl federal aveva calculà. La cifra da 760 milliuns è per H+ er la basa per avertir che plirs ospitals stuessan vegnir stritgads. Cunzunt ospitals pli pitschens, en regiuns champestras e muntagnardas, fissan pertutgads da las mesiras.

