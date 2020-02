Martin Rufer maina dapi il 2008 il departament “producziun, martgads ed ecologia” da l’Uniun purila svizra. Uss ha la Chombra d’agricultura elegì l’agronom da 43 onns sco successur da Bourgeois. Martin Rufer fa era part dal Cussegl naziunal dapi l’onn passà.

Jacques Bourgeois aveva annunzià da sa retrair sco directur gia il november passà. Il cusseglier naziunal da la PLD è dapi 18 onns en uffizi per ils purs. El veglia far plaz ad ina persuna pli giuvna per segirar la cuntinuitad aifer l’uniun, avevi gì num l’onn passà.

President da l'Uniun purila svizra resta il cusseglier naziunal da la PCD, Markus Ritter.

