Dapli solidaritad per l’onn nov

Ils ultims trais decennis haja la solidaritad patì da la concurrenza, di il schef econom da l'Uniun sindicala svizra Daniel Lampart. Ed il president da l'uniun sindicala, Pierre-Yves Maillard, ha agiuntà che la solidaritad saja la premissa per tut ils projects dal futur: Dal midament dal clima, enfin tar dumondas da pajas u per il futur da la democrazia. Era per la dumonda dal provediment en la vegliadetgna.

Uschia na saja l'AVS betg creschida en congual cun las pajas, crititgescha l'Uniun sindicala. Ed uschia vul l’uniun cumenzar il mars a ramassar suttascripziuns per in’iniziativa che pretenda ina 13avla renta da l’AVS.

