Pel miment fan vegnan 20% dals viadis fatg cun il traffic public. Quella cifra è dapi var 10 onns constanta. Quai vul il president da l'Uniun dals transports publics Ueli Stückelberger dentant midar. El vul augmentar il cumpart dal traffic public per in pertschient ad onn. Quai scriva oz la «NZZ am Sonntag».

Uniun dals transports publics Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen L'uniun represchenta 130 interpresas da la branscha, tranter oter er las Viafiers federalas ed - da la SBB fin ad interpresas pitschnas da transport.

Per cuntanscher quai duessan er taxis e bus pitschens vegnir subvenziunads. Uschia profitass la glieud da colliaziuns segiradas e pretschs pli bass. Quai fess pli attractiv il traffic public.

