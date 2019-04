L'universitad fa da nov public quants daners ch'ella survegn d'interpresas e privats e per tge projects che quests daners vegnan duvrads. Registradas vegnan contribuziuns da passa 100'000 francs. Ina banca da datas cun si ils sponsurs vegn publitgada online.

Tals meds finanzials da terzs daventan adina pli impurtants per l'universitad, sco quai ch'igl ha num en la communicaziun. L'onn passà ha l'universitad Turitg survegnì 121 milliuns francs da l'economia u da privats. Quai èn 8% da l'entira svieuta.

Per stgaffir dapli transparenza duai dar invista per la publicitad. Sin ina banca da datas online duai esser visibel da tgi ch'ils daners èn vegnids e pertge che l'universitad ha investì els. Tranter ils donaturs en firmas da tecnologia e farma, sco era il stadi u fundaziuns da famiglias.

Contract cun l'UBS stà impuls

L'Universitad Turitg emprova gia dapi in per onns da vegnir pli transparenta. Impuls era stà in contract da sponsoring cun la banca gronda UBS l'onn 2012. L'universitad aveva sco emprim betg laschà guardar ils schurnalists il contract. Quai ha dà critica severa e la politica ha sinaquai pretendì da l'universitad dapli transparenza en vista als meds finanzials ch'ella survegn sur terzs.

