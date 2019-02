Il Cussegl federal ha approvà ina cunvegna correspundenta che duai valair per 20 onns. Quai ha communitgà il Departament da defensiun VBS. Grazia a la collavuraziun pli intensiva cun instituts americans profiteschia la Svizra dad in transfer da cumpetenzas ed experientschas en secturs che sajan impurtants per valitar futurs sistems da l’armada, scriva il VBS.

