In migrant è tenor pledari insatgi che mida voluntariamain d'in pajais en in auter, saja quai per motivs economics, politics u culturals. La noziun implitgescha ch'i dat ina voluntad libra. En la crisa actuala vegn la noziun savens duvrada en in connex negativ.

Tenor la convenziun da Genevra è in fugitiv ina persuna che na po betg turnar en ses pajais d'origin perquai ch'i dat la tema ch'el pudess vegnir persequità pervi da sia rassa, religiun, naziunalitad u perquai ch'el tutga tar ina gruppa sociala speziala u pervi da sia tenuta politica.

Tut ils fugitivs èn migrants, ma betg tut ils migrants èn fugitivs.

In requirent d'asil è ina persuna che ha tschentà la dumonda da survegnir il status giuridic da fugitiv, per pudair survegnir la lubientscha da star en in tschert pajais. La procedura d'asil po cuzzar da plirs mais fin plirs onns, tut tenor pajais.

(Las infurmaziuns vegnan da la pagina d'internet «flüchtlingen-helfen.ch)